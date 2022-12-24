Школу Красногвардейского района "минируют" второй день подряд

Отменили первый урок, сообщили очевидцы.

Школу №164 Красногвардейского района Петербурга "заминировали" второй день подряд утром 23 декабря. Отменили первый урок, сообщили очевидцы в tg-канале "Ржевка - Красногвардейский района СПб".

Накануне учеников образовательного учреждения также эвакуировали после поступления информации якобы о минировании, пишет 78.ru. Кроме того, 22 декабря пострадали школы №№160 и 478. Все объекты осмотрели правоохранители, опасные устройства и вещества обнаружены не были. В настоящее время преступников устанавливают полицейские.

Ранее мы рассказывали о том, что заявивший о "минировании" салона оптики в Калининском районе предстанет перед судом. Мужчине вменяют ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Видео: Telegram / Ржевка - Красногвардейский района СПб