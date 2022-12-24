  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:59
29
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Школу Красногвардейского района "минируют" второй день подряд

0 0

Отменили первый урок, сообщили очевидцы.

Школу №164 Красногвардейского района Петербурга "заминировали" второй день подряд утром 23 декабря. Отменили первый урок, сообщили очевидцы в tg-канале "Ржевка - Красногвардейский района СПб". 

Накануне учеников образовательного учреждения также эвакуировали после поступления информации якобы о минировании, пишет 78.ru. Кроме того, 22 декабря пострадали школы №№160 и 478. Все объекты осмотрели правоохранители, опасные устройства и вещества обнаружены не были. В настоящее время преступников устанавливают полицейские. 

Ранее мы рассказывали о том, что заявивший о "минировании" салона оптики в Калининском районе предстанет перед судом. Мужчине вменяют ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 

Видео: Telegram / Ржевка - Красногвардейский района СПб 

Теги: красногвардейский район, лжеминеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии