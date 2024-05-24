Заявивший о "минировании" салона оптики в Калининском районе предстанет перед судом

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
По данным надзорного ведомства, в сентябре фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в салон оптики и начал вести себя агрессивно. В ответ на замечания сотрудника мужчина заявил о "заминировании" магазина. Никакие опасности полицейскими обнаружены не были. Обвиняемого оперативно задержали.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Piter.TV
