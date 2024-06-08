Лжеминеры атаковали школу в Кингисеппе, учеников эвакуировали

В Кингисеппе в Ленобласти эвакуировали школу №6 после анонимных сообщений о минировании. Письмо с угрозами пришло на электронную почту учебного заведения ночью 24 декабря, пишет 78.ru.
Когда сотрудники ознакомились с информацией, детей и учителей вывели из здания. На месте работали оперативные службы. Взрывные устройства обнаружены не были.
Угрозы поступили и в другие школы, заявили в ГУ МВД России по региону. Проводятся проверки, злоумышленников устанавливают.
Ранее мы рассказывали о том, что школу Красногвардейского района "заминировали" второй день подряд.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все