Лжеминеры атаковали школу в Кингисеппе, учеников эвакуировали
Сегодня, 12:53
Взрывные устройства обнаружены не были.

В Кингисеппе в Ленобласти эвакуировали школу №6 после анонимных сообщений о минировании. Письмо с угрозами пришло на электронную почту учебного заведения ночью 24 декабря, пишет 78.ru. 

Когда сотрудники ознакомились с информацией, детей и учителей вывели из здания. На месте работали оперативные службы. Взрывные устройства обнаружены не были. 

Угрозы поступили и в другие школы, заявили в ГУ МВД России по региону. Проводятся проверки, злоумышленников устанавливают. 

Ранее мы рассказывали о том, что школу Красногвардейского района "заминировали" второй день подряд. 

Фото: Piter.TV 

