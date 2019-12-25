Возле кафе в Кингисеппе мужчина обстрелял незнакомца

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Полиция задержала подозреваемого в хулиганстве с применением аэрозольного устройства в Кингисеппе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям района 28 декабря обратился 49-летний мужчина. По словам заявителя, его обстрелял неизвестный у кафе на улице Карла Маркса. В тот же день поймали 40-летнего местного жителя. По предварительным данным, между потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт. Аэрозольное устройство изъято.

Ранее мы рассказывали о том, что москвич открыл стрельбу по бывшим родственникам на Арцеуловской аллее. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV