Возле кафе в Кингисеппе мужчина обстрелял незнакомца
Сегодня, 9:59
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Полиция задержала подозреваемого в хулиганстве с применением аэрозольного устройства в Кингисеппе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям района 28 декабря обратился 49-летний мужчина. По словам заявителя, его обстрелял неизвестный у кафе на улице Карла Маркса. В тот же день поймали 40-летнего местного жителя. По предварительным данным, между потерпевшим и злоумышленником произошел конфликт. Аэрозольное устройство изъято. 

Ранее мы рассказывали о том, что москвич открыл стрельбу по бывшим родственникам на Арцеуловской аллее. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кингисепп, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

