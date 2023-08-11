Москвич открыл стрельбу по бывшим родственникам на Арцеуловской аллее

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 28 декабря, в полицию Приморского района поступил сигнал о конфликте со стрельбой возле подъезда жилого здания №17 на Арцеуловской аллее.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место инцидента и выяснили, что в ходе ссоры неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении двоих прохожих, после чего покинул место события. Пострадали два гражданина 26 и 51 лет, один из которых получил огнестрельное ранение руки и был направлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Дальнейшие действия полицейских позволили установить личность подозреваемого — им оказался 31-летний москвич, бывший родственник потерпевших. Мужчина позднее сам прибыл в отделение полиции, где был взят под стражу. Составлен протокол об административном правонарушении согласно первой части статьи 20.1 КоАП РФ, после чего правонарушитель помещён в изолятор для лиц, находящихся под административным задержанием.

Кроме того, непосредственно на месте происшествия обнаружен и изъят травматический пистолет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП под Приозерском погибли два пассажира авто.

Фото: Piter.TV