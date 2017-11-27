В результате ДТП под Приозерском погибли два пассажира авто

Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося, выясняются факторы, повлиявшие на развитие аварийной ситуации.

Вечером 8 декабря 2025 года примерно в 18:54 на участке трассы "Пески-Подгорье" в Приозерском районе Ленобласти случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Автомобилист, родившийся в 1984 году, двигаясь на автомобиле марки Haval Jolion, предпринял попытку обгона, однако выехал на полосу встречного направления, врезавшись в машину Ford Focus, которой управлял гражданин 1995 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Итогом аварии стало трагическое событие: оба пассажира транспортного средства Ford, среди которых находился мужчина 1993 года рождения, скончались на месте столкновения. У водителя авто Haval диагностированы тяжёлые травмы, и он экстренно доставлен в больницу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти