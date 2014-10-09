В Петербурге будут судить трех телефонных мошенников, похитивших почти 50 тыс. рублей

Правоохранительные органы раскрыли схему в конце 2023 года силами сотрудников криминальной полиции.

Следственным отделом ГСУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти завершены мероприятия по расследованию уголовного дела против трёх членов организованной группировки, причастных к серии хищений денег граждан через использование IP-телефонии. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Перед судом предстанут два мужчины возрастом 28 и 30 лет, старший из которых имеет неоднократные судимости, а также 36-летняяуроженка Кургана, временно находившаяся в Северной столице и ранее отбывавшая наказание.

Расследованием доказано, что весной 2023 года подозреваемые арендовали три квартиры в разных районах Петербурга (улица Крыленко, Выборгское шоссе, Витебский проспект), оборудовав их специальными устройствами – телефонными шлюзами, предназначенными для осуществления звонков гражданам России злоумышленниками из-за границы. До конца года участники преступления занимались обслуживанием аппаратуры, результатом которого стали убытки десятков россиян на общую сумму более 49 млн рублей.

Под воздействием угроз мошенники вынудили двух жертв продать собственные московские квартиры стоимостью почти 16 млн рублей, средства от сделок перечислены на счета преступников. По факту 77 эпизодов преступлений и попыток хищений возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о краже и мошенничестве (статья 158 и статья 159), а также покушение на преступление (часть 3 статьи 30). Применение телефонных карт в оборудовании классифицировано следствием как часть 2 статьи 187 УК РФ ("неправомерный оборот средств платежей").

Правоохранительные органы раскрыли схему в конце 2023 года силами сотрудников криминальной полиции. Во время обысков была обнаружена и конфискована аппаратура, включая шлюзы, смартфоны и компьютеры, оценённые впоследствии в сумму порядка 1,15 миллиона рублей. По решению следствия всё найденное имущество оказалось под арестом в целях компенсации вреда пострадавшим. Также правоохранительными органами применены ограничения на реализацию квартир, продаваемых обманутыми гражданами под угрозой мошенников, чтобы предотвратить дальнейшую продажу третьим лицам.

Документы по делу направлены в Всеволожский городской суд Ленобласти для принятия итогового судебного решения. Обвиняемым предстоит ожидать вердикта суда, пребывая под стражей.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти