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Лжеминеры атаковали Мариинский театр, ТРЦ и жилой дом в Петербурге
Сегодня, 8:30
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Лжеминеры атаковали Мариинский театр, ТРЦ и жилой дом в Петербурге

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При осмотре всех объектов взрывчатые вещества и взрывные устройства найдены не были.

В Петербурге неизвестные "заминировали" три объекта. Эвакуацию не проводили, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Накануне с двух электронных адресов в полицию поступили сведения о якобы минировании Мариинского театра и торгово-развлекательного центра "Питер Радуга". Кроме того, жильцу дома по Загородному проспекту позвонил незнакомец, а потом отправил сообщение об угрозе зданию. 

При осмотре всех объектов взрывчатые вещества и взрывные устройства найдены не были. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" визовые центры Китая и Италии в Петербурге. Из центра КНР на Литейном проспекте эвакуировали 300 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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