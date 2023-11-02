Лжеминеры атаковали Мариинский театр, ТРЦ и жилой дом в Петербурге

При осмотре всех объектов взрывчатые вещества и взрывные устройства найдены не были.

В Петербурге неизвестные "заминировали" три объекта. Эвакуацию не проводили, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне с двух электронных адресов в полицию поступили сведения о якобы минировании Мариинского театра и торгово-развлекательного центра "Питер Радуга". Кроме того, жильцу дома по Загородному проспекту позвонил незнакомец, а потом отправил сообщение об угрозе зданию.

При осмотре всех объектов взрывчатые вещества и взрывные устройства найдены не были. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" визовые центры Китая и Италии в Петербурге. Из центра КНР на Литейном проспекте эвакуировали 300 человек.

Фото: Piter.TV