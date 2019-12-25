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Неизвестные "заминировали" визовые центры Китая и Италии в Петербурге
Сегодня, 8:46
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Неизвестные "заминировали" визовые центры Китая и Италии в Петербурге

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В ходе осмотра взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены не были.

В Петербурге неизвестные "заминировали" три объекта. Полиция Центрального района возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", правоохранителям накануне поступили ложные сообщения о "минировании". С двух электронных адресов угрожали визовым центрам Китая и Италии, а также бизнес-центру. В ходе осмотра взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены не были. 

Из визового центра КНР на Литейном проспекте эвакуировали 300 человек. В настоящее время злоумышленников разыскивают. 

Ранее мы сообщили о том, что житель Стрельны повторно уличен в "заминировании" отдела полиции. Мужчину задержали в доме по Львовской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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