Житель Стрельны повторно уличен в "заминировании" отдела полиции

В результате осмотра здания взрывчатые вещества и взрывные устройства найдены не были, также никого не эвакуировали.

Мужчина из Стрельны "заминировал" районный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", накануне вечером правоохранителям Петродворцового района поступила информация о "минировании" 46-го отдела на Фронтовой улице. В результате осмотра здания взрывчатые вещества и взрывные устройства найдены не были, также никого не эвакуировали.

В доме по Львовской улице по подозрению поймали 57-летнего местного жителя. Год назад его судили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, срок наказания, если бы не повторное преступление, истек 20 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что школу на Серпуховской улице "заминировали" неизвестные.

Фото: Piter.TV