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Житель Стрельны повторно уличен в "заминировании" отдела полиции
Сегодня, 8:49
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Житель Стрельны повторно уличен в "заминировании" отдела полиции

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В результате осмотра здания взрывчатые вещества и взрывные устройства найдены не были, также никого не эвакуировали.

Мужчина из Стрельны "заминировал" районный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ. 

Как передает АН "Оперативное прикрытие", накануне вечером правоохранителям Петродворцового района поступила информация о "минировании" 46-го отдела на Фронтовой улице. В результате осмотра здания взрывчатые вещества и взрывные устройства найдены не были, также никого не эвакуировали. 

В доме по Львовской улице по подозрению поймали 57-летнего местного жителя. Год назад его судили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, срок наказания, если бы не повторное преступление, истек 20 июня. 

Ранее мы рассказывали о том, что школу на Серпуховской улице "заминировали" неизвестные. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминер, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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