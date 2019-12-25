Школу на Серпуховской "заминировали" неизвестные

Из образовательного учреждения эвакуировали 12 человек.

В Адмиралтейском районе Петербурга лжеминеры атаковали школу. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Утром 27 мая администрация учебного заведения на Серпуховской улице получила на электронную почту письмо с анонимного аккаунта с информацией о "минировании". Во время осмотра взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены не были.

Из образовательного учреждения эвакуировали 12 человек, к 11:40 дали "отбой" тревоге.

Ранее мы сообщили о том, что студент, "заминировавший" ТРК "Лондон Молл", отправлен в исправительную колонию общего режима на 6,5 лет. Посетителей вывели, опасных предметов не нашли. В результате ООО "Ф2 ОПЕРУ" был причинен материальный ущерб в сумме 648,7 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV