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Школу на Серпуховской "заминировали" неизвестные
Сегодня, 10:46
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Школу на Серпуховской "заминировали" неизвестные

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Из образовательного учреждения эвакуировали 12 человек.

В Адмиралтейском районе Петербурга лжеминеры атаковали школу. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Утром 27 мая администрация учебного заведения на Серпуховской улице получила на электронную почту письмо с анонимного аккаунта с информацией о "минировании". Во время осмотра взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены не были. 

Из образовательного учреждения эвакуировали 12 человек, к 11:40 дали "отбой" тревоге. 

Ранее мы сообщили о том, что студент, "заминировавший" ТРК "Лондон Молл", отправлен в исправительную колонию общего режима на 6,5 лет. Посетителей вывели, опасных предметов не нашли. В результате ООО "Ф2 ОПЕРУ" был причинен материальный ущерб в сумме 648,7 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: лжеминеры, серпуховская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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