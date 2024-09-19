Студент, "заминировавший" ТРК "Лондон Молл", отправлен в колонию на 6,5 лет

Посетителей эвакуировали, в ходе проверки правоохранители не нашли опасных предметов.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении молодого человека, которому вменяют ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 21 мая.

Фигурант 24 марта прошлого года, находясь в районном отделе полиции, сообщил о "минировании" торгово-развлекательного комплекса "Лондон Молл". Посетителей эвакуировали, в ходе проверки правоохранители не нашли опасных предметов. В результате ООО "Ф2 ОПЕРУ" был причинен материальный ущерб в сумме 648,7 тыс. рублей.

Студент частично признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: школу, КДЦ "Московский" и психбольницу "заминировали" в Ленобласти и Петербурге.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга