Школу, КДЦ "Московский" и психбольницу "заминировали" в Ленобласти и Петербурге

Посетителей и сотрудников КДЦ эвакуировали.

Неизвестные "заминировали" три объекта в Петербурге и Ленобласти. Одно из учреждений эвакуировали.

По информации АН "Оперативное прикрытие", накануне угрозы поступили на электронную почту школы №1 в Новом Девяткино и с номеров в Культурно-досуговый центр "Московский" и психиатрическую больницу №7 на Васильевском острове. Их осмотрели и ничего подозрительного не нашли.

Из КДЦ на Московском проспекте эвакуировали 800 человек. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что жильцов дома на Петергофской улице эвакуировали 11 мая из-за подозрительного авто. На месте работали экстренные службы.

Фото: Piter.TV