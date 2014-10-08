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Школу, КДЦ "Московский" и психбольницу "заминировали" в Ленобласти и Петербурге
Сегодня, 11:45
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Школу, КДЦ "Московский" и психбольницу "заминировали" в Ленобласти и Петербурге

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Посетителей и сотрудников КДЦ эвакуировали.

Неизвестные "заминировали" три объекта в Петербурге и Ленобласти. Одно из учреждений эвакуировали. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", накануне угрозы поступили на электронную почту школы №1 в Новом Девяткино и с номеров в Культурно-досуговый центр "Московский" и психиатрическую больницу №7 на Васильевском острове. Их осмотрели и ничего подозрительного не нашли. 

Из КДЦ на Московском проспекте эвакуировали 800 человек. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что жильцов дома на Петергофской улице эвакуировали 11 мая из-за подозрительного авто. На месте работали экстренные службы.

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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