Жильцов дома на Петергофской эвакуировали из-за подозрительного авто

На месте работали экстренные службы.

Жильцов дома по Петергофской улице в Петербурге эвакуировали из-за подозрительного автомобиля. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошел 11 мая. Правоохранителям поступила информация о возможном минировании машины, припаркованной у здания. На месте работали экстренные службы. Спустя несколько часов людей пустили в дом. В настоящее время проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что школу на Графской улице в Мурино 6 мая атаковали лжеминеры. Учеников и учителей решили не эвакуировать. О случившемся заявили в полицию Всеволожского района Ленобласти, все обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, в конце апреля из-за лжеминеров из двух школ в Петербурге и области эвакуировали свыше 2 тыс. человек. "Заминировали" еще одну школу в городе, ПВЗ и комитет региона.

Фото: Piter.TV