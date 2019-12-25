Жильцов дома на Петергофской эвакуировали из-за подозрительного авто

Жильцов дома по Петергофской улице в Петербурге эвакуировали из-за подозрительного автомобиля. Об этом пишет 78.ru.
Инцидент произошел 11 мая. Правоохранителям поступила информация о возможном минировании машины, припаркованной у здания. На месте работали экстренные службы. Спустя несколько часов людей пустили в дом. В настоящее время проводится проверка.
Ранее мы рассказывали о том, что школу на Графской улице в Мурино 6 мая атаковали лжеминеры. Учеников и учителей решили не эвакуировать. О случившемся заявили в полицию Всеволожского района Ленобласти, все обстоятельства происшествия выясняются.
Кроме того, в конце апреля из-за лжеминеров из двух школ в Петербурге и области эвакуировали свыше 2 тыс. человек. "Заминировали" еще одну школу в городе, ПВЗ и комитет региона.
Фото: Piter.TV
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