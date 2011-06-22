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Из-за лжеминеров из двух школ в Петербурге и Ленобласти эвакуировали более 2 тыс. человек
Сегодня, 8:36
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Из-за лжеминеров из двух школ в Петербурге и Ленобласти эвакуировали более 2 тыс. человек

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"Заминировали" еще одну школу в городе, ПВЗ и комитет региона.

Неизвестные "заминировали" несколько школ, пункт выдачи заказов и орган управления в Петербурге и Ленобласти. Проводилась эвакуация учеников. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", накануне с восьми адресов электронной почты и номера телефона поступили четыре сообщения о минировании образовательных учреждений на проспекте Космонавтов и улице Маршала Тухачевского, а также в Киришах. Еще якобы угроза существовала для здания комитета по образованию Киришского района и ПВЗ на Большой Монетной улице. Проверка показала, что ни на одном из объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств не было. 

Из школ на проспекте Космонавтов и в Киришах вывели 1,2 тыс. и 900 человек соответственно. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 800 школьников эвакуировали в Петербурге из-за сообщений лжеминеров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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