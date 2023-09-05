Свыше 800 школьников пришлось эвакуировать в Петербурге из-за сообщений лжеминеров

Сотрудники полиции немедленно отреагировали на предупреждения, произведя тщательные проверки всех указанных мест.

Утром 25 марта в полицию Петербурга начали поступать сведения о возможных террористических актах в городе. Информация поступала анонимно посредством электронной почты и звонков с разных номеров. Эти тревожные сигналы заставляли власти действовать незамедлительно весь день вплоть до позднего вечера — с 08:36 утра до 23:23.

Сообщения утверждали о размещении взрывчатых устройств в ряде городских учреждений, включая учебные заведения и торговые центры. Под угрозой оказались такие учреждения, как средняя школа № 362, средние школы № 3 (несколько корпусов), средняя школа № 690, крупные торговые комплексы "Лента", "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-Дыбенко". Помимо образовательных и торговых объектов, потенциальная угроза была зафиксирована возле фонтана "Большой каскад", магазина "Озон" на Шпалерной улице и жилого дома на Полтавском проезде, 3.

Сотрудники полиции немедленно отреагировали на предупреждения, произведя тщательные проверки всех указанных мест. После проведенных мероприятий выяснилось, что никаких взрывных веществ обнаружено не было.

Тем временем сотрудники Министерства внутренних дел организовали срочную эвакуацию учащихся средних учебных заведений, общее количество эвакуированных составило 2240 человек.

По факту распространения заведомо ложных сведений о готовящихся терактах возбуждено уголовное дело согласно соответствующей статье Уголовного кодекса. Материалы дела направлены в Следственный комитет и правоохранительные структуры Санкт-Петербурга для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что после сообщений о "минировании" в Петербурге эвакуировали 8,2 тыс. человек.

Фото: Piter.TV