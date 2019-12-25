После сообщений о "минировании" в Петербурге эвакуировали 8,2 тыс. человек

Накануне с шести адресов электронных почт поступило 12 сообщений об актах терроризма на объектах города.

В Петербурге из-за лжеминеров эвакуировали 8,2 тыс. человек. Полиция проверила 670 адресов, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне с шести адресов электронных почт поступило 12 сообщений об актах терроризма на объектах города. Напомним, также "заминировали" Государственный Эрмитаж. Среди потревоженных объектов – 655 учебных заведений и 14 торговых центров. Взрывчатые вещества и взрывные устройства нигде не были обнаружены. По решению администрации людей выводили из четырех объектов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел, злоумышленников ищут.

Ранее неизвестные снова "заминировали" две школы в Красногвардейском и Адмиралтейском районах Петербурга. Из образовательных учреждений вывели 1,4 тыс. человек.

Фото: Piter.TV