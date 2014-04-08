Неизвестные снова "заминировали" две школы в Красногвардейском и Адмиралтейском районах

Из учебных заведений вывели 1,4 тыс. человек.

Лжеминеры снова "заминировали" школы в Петербурге. На этот раз эвакуировали учеников и сотрудников двух образовательных учреждений в Красногвардейском и Адмиралтейском районах.

По данным АН "Оперативное прикрытие", злоумышленники звонили в службу "112" 8 апреля. Поступила информация о якобы минировании школ на проспекте Маршала Блюхера и улице Егорова. При проверке взрывчатые вещества и взрывные устройства найдены не были. Из учебных заведений вывели 1,4 тыс. человек. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее кто-то "заминировал" четыре школы, в Калининском и Красногвардейском районах эвакуировали 812 учеников и преподавателей. Звонившие разыскиваются.

Фото: Piter.TV