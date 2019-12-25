  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После звонков лжеминеров из двух школ в Петербурге эвакуировали 812 человек
Сегодня, 8:44
170
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После звонков лжеминеров из двух школ в Петербурге эвакуировали 812 человек

0 0

В ходе проверок взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

В Петербурге неизвестные "заминировали" несколько школ. Пришлось проводить эвакуацию учеников и сотрудников. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", 7 апреля в полицию поступили два звонка с угрозами взрывов в образовательных учреждениях. Было осмотрено четыре школы. В ходе проверок взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. 

Из двух учебных заведений в Калининском и Красногвардейском районах вывели 812 человек. Злоумышленники разыскиваются.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные "заминировали" в Петербурге и Ленобласти 370 отделений банка. Проверили 256 отделений в городе и 114 в области. Эвакуировали семерых, угрозы также оказались ложными. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии