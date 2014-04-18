Неизвестные "заминировали" в Петербурге и Ленобласти 370 отделений банка

Также лжеминеры звонили на номер концертной площадки в "Севкабеле".

В Петербурге активизировались лжеминеры. Проводилась эвакуация семи человек, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем накануне в полицию и спасателям с неизвестного номера позвонил мужчина, сообщивший, что заминирует концертную площадку в "Севкабеле" на Кожевенной линии. Там не были найдены взрывчатые вещества и взрывные устройства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще на телефон одного из банков с неустановленного номера позвонил неизвестный, заявивший о минировании офиса на Стремянной улице. Из здания вывели семерых, угрозы также не обнаружили. В это же время с телефона 58-летней местной жительницы поступили три сообщения о заминировании отделений другого банка. Женщина не открыла дверь в квартиру. Проверили 370 отделений – 256 в Петербурге и 114 в Ленобласти. Ничего подозрительного не нашли.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за лжеминеров эвакуировали школу на Космонавтов.

Фото: Piter.TV