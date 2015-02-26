Из-за лжеминеров эвакуировали школу на Космонавтов

В Петербурге неизвестные "заминировали" три школы. Одно учреждение эвакуировали.
По информации АН "Оперативное прикрытие", звонки поступили 20 марта с двух номеров с кодом Венгрии, также пришли сообщения на почту с трех электронных адресов. Лжеминеры атаковали школы на проспекте Космонавтов, Фурштатской улице и улице Чайковского. Во время осмотра учебных заведений взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены. Из учреждения на Космонавтов вывели 959 учеников и сотрудников.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали о том, что ранее судимый девятиклассник "заминировал" школу в Московском районе.
Фото: Piter.TV
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