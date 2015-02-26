Из-за лжеминеров эвакуировали школу на Космонавтов

Всего "заминировали" три учреждения.

В Петербурге неизвестные "заминировали" три школы. Одно учреждение эвакуировали.

По информации АН "Оперативное прикрытие", звонки поступили 20 марта с двух номеров с кодом Венгрии, также пришли сообщения на почту с трех электронных адресов. Лжеминеры атаковали школы на проспекте Космонавтов, Фурштатской улице и улице Чайковского. Во время осмотра учебных заведений взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены. Из учреждения на Космонавтов вывели 959 учеников и сотрудников.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что ранее судимый девятиклассник "заминировал" школу в Московском районе.

Фото: Piter.TV