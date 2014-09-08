В ЖК на проспекте Космонавтов мужчина жестоко избил женщину

Потерпевшую госпитализировали в больницу. Там ей диагностировали перелом носа, травмы головы и ушибы лица.

В Московском районе Петербурга росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который избил женщину на территории жилого комплекса на проспекте Космонавтов. По данным Росгвардии, инцидент произошел ночью 10 апреля.

В полицию обратились несколько жильцов. По их словам, пострадавшая уже не могла сопротивляться и лишь звала на помощь. На месте поймали горожанина, применив наручники. Его увезли в 33-й отдел. Потерпевшую госпитализировали в больницу. Там ей диагностировали перелом носа, травмы головы и ушибы лица.

