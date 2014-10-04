Житель Выборга избил и ограбил прохожего

Полицейские Выборгского района Ленинградской области задержали местного жителя, напавшего на 34-летнего прохожего. Об этом рассказали в МВД России.
Накануне ночью на Приморской улице в Выборге произошла драка. Потерпевшего избили двое неизвестных, также они отобрали у него кошелек и ключи, после чего скрылись. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
В тот же день по подозрению в совершении преступления поймали 43-летнего злоумышленника, остальных разыскивают. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее на Piter.TV: на Заневском проспекте в Петербурге бездомный напал на женщину с секатором. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
