После происшествия с лифтом на проспекте Космонавтов возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом рассказали в СК РФ.
Напомним, вечером 10 февраля в жилом доме на проспекте Космонавтов сработала штатная система безопасности подъемника, и он резко зафиксировался ограничителями. В результате повреждения получили женщина и ее ребенок, им потребовалась медицинская помощь.
Следователями назначаются необходимые судебные экспертизы. Кроме того, проведен допрос ряда лиц по обслуживанию оборудования.
