В жилых домах Петербурга в 2026 году заменят почти 700 лифтов

В Петербурге продолжается программа обновления лифтового оборудования в жилых домах. Об этом рассказали в Жилищном комитете города 9 февраля.

В прошлом году заменили 1,4 тыс. подъемников, а план на 2026-й предусматривает замену еще 682 лифтов. Всего до 2030 года обновят свыше 4 тыс. лифтов.

Устаревшее оборудование заменяется современными энергоэффективными моделями с комплексными системами безопасности. Параллельно модернизируются шахты и машинные помещения для обеспечения бесшумной работы и снижения энергопотребления. Пресс-служба Жилищного комитета

Фото: Piter.TV