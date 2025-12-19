В жилых домах Петербурга в 2026 году заменят почти 700 лифтов

В Петербурге продолжается программа обновления лифтового оборудования в жилых домах. Об этом рассказали в Жилищном комитете города 9 февраля.
В прошлом году заменили 1,4 тыс. подъемников, а план на 2026-й предусматривает замену еще 682 лифтов. Всего до 2030 года обновят свыше 4 тыс. лифтов.
Устаревшее оборудование заменяется современными энергоэффективными моделями с комплексными системами безопасности. Параллельно модернизируются шахты и машинные помещения для обеспечения бесшумной работы и снижения энергопотребления.
Пресс-служба Жилищного комитета
Фото: Piter.TV
