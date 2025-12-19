  1. Главная
В жилых домах Петербурга в 2026 году заменят почти 700 лифтов
Сегодня, 9:38
149
0 0

Всего до 2030 года обновят свыше 4 тыс. лифтов.

В Петербурге продолжается программа обновления лифтового оборудования в жилых домах. Об этом рассказали в Жилищном комитете города 9 февраля. 

В прошлом году заменили 1,4 тыс. подъемников, а план на 2026-й предусматривает замену еще 682 лифтов. Всего до 2030 года обновят свыше 4 тыс. лифтов. 

Устаревшее оборудование заменяется современными энергоэффективными моделями с комплексными системами безопасности. Параллельно модернизируются шахты и машинные помещения для обеспечения бесшумной работы и снижения энергопотребления. 

Пресс-служба Жилищного комитета 

Ранее на Piter.TV: дети-сироты получили 1,2 тыс. квартир с полной меблировкой в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

