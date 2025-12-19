  1. Главная
Дети-сироты получили 1,2 тыс. квартир с полной меблировкой в Петербурге
Сегодня, 14:47
165
На текущий год утверждена адресная программа на 882 квартиры с бюджетным финансированием в 138 млн рублей.

В Петербурге дети-сироты в 2024 и 2025 годах получили 1,2 тыс. квартир с полной меблировкой. На оснащение жилья городской бюджет потратил более 221 млн рублей, сообщили в Смольном 6 февраля. 

На текущий год утверждена адресная программа на 882 квартиры с бюджетным финансированием в 138 млн рублей. 

Мы создаем для ребят возможность сосредоточиться на будущем – учебе и профессии, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Оснащение квартир – это инвестиция в их уверенность. Выполненный объем работ подтверждает, что Петербург последовательно решает эту социальную задачу, и в новом году мы сохраним высокие темпы. 

Денис Удод, председатель Жилищного комитета 

В том числе, в квартирах есть кухонный гарнитур, диван, холодильник и стиральная машина. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург занял первое место среди городов-миллионников с самыми компактными квартирами в новостройках. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

Теги: дети-сироты, жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

