Дети-сироты получили 1,2 тыс. квартир с полной меблировкой в Петербурге

В Петербурге дети-сироты в 2024 и 2025 годах получили 1,2 тыс. квартир с полной меблировкой. На оснащение жилья городской бюджет потратил более 221 млн рублей, сообщили в Смольном 6 февраля.

На текущий год утверждена адресная программа на 882 квартиры с бюджетным финансированием в 138 млн рублей.

Мы создаем для ребят возможность сосредоточиться на будущем – учебе и профессии, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Оснащение квартир – это инвестиция в их уверенность. Выполненный объем работ подтверждает, что Петербург последовательно решает эту социальную задачу, и в новом году мы сохраним высокие темпы. Денис Удод, председатель Жилищного комитета

В том числе, в квартирах есть кухонный гарнитур, диван, холодильник и стиральная машина.

