В Петербурге проверили сезонную уборочную технику

В Петербурге проверили готовность уборочной техники к весенне-летнему сезону. Это тракторы, мини-погрузчики, поливочные машины и средства малой механизации. Мероприятие прошло при участии Жилищного комитета и Гостехнадзора.

В уборке задействуют 1,2 тыс. единиц техники районных жилищных агентств, свыше 200 единиц уборочной техники управляющих организаций, а также 486 единиц прицепного оборудования.

Кроме того, уточняется, что с 2022 года количество обустроенных современных баз механизации увеличилось с семи до 57.

В 2026 году будет выполнен ремонт еще девяти баз механизации в Московском, Невском, Пушкинском, Центральном и во Фрунзенском районах города. Денис Удод, председатель Жилищного комитета

