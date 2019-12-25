В Петербурге проверили сезонную уборочную технику
Сегодня, 14:48
В Петербурге проверили готовность уборочной техники к весенне-летнему сезону. Это тракторы, мини-погрузчики, поливочные машины и средства малой механизации. Мероприятие прошло при участии Жилищного комитета и Гостехнадзора. 

В уборке задействуют 1,2 тыс. единиц техники районных жилищных агентств, свыше 200 единиц уборочной техники управляющих организаций, а также 486 единиц прицепного оборудования. 

Кроме того, уточняется, что с 2022 года количество обустроенных современных баз механизации увеличилось с семи до 57. 

В 2026 году будет выполнен ремонт еще девяти баз механизации в Московском, Невском, Пушкинском, Центральном и во Фрунзенском районах города. 

Денис Удод, председатель Жилищного комитета 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

