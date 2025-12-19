Бесшумный электропогрузчик для дворов проходит испытания в Петербурге

Обновленный вариант электро-мини-погрузчика вскоре отправится на проверку эксплуатационных качеств в Петроградский, Василеостровский и Адмиралтейский районы.

Петербург активно развивает парк современной коммунальной техники, начав в декабре тестирование прототипа электрического мини-погрузчика АНТ-1000Е производства АО "КЭМЗ" и ВНИИ "Сигнал" при содействии корпорации "Ростех". Соответствующее соглашение и программа развития были утверждены в рамках ПМЭФ-2025, информируе пресс-служба Жилищного комитета.

Итоги тестирования обсудили на совещании главы городского Жилищного комитета Дениса Удода с руководством холдинга "Высокоточные комплексы": замглавы холдинговой структуры Александр Дерный и генеральный директор ВНИИ "Сигнал", управляющего активами АО "КЭМЗ", Владимир Пименов. Во время встречи была продемонстрирована работа погрузчика на реальных городских объектах.

Испытания новинки стартовали в декабре прошлого года с участием опытных механизаторов районных жилищных служб. В течение двух месяцев на специальной площадке проводились тесты машины, позволившие выявить важные моменты для улучшения конструкции устройства.

Среди реализованных улучшений — значительное увеличение дальности пробега и экономичности расходования энергии, а также снижение чувствительности элементов управления. Так, максимальная скорость передвижения увеличилась до 13 километров в час, управление стало менее чувствительным благодаря изменениям в настройках джойстика.

Обновленный вариант электро-мини-погрузчика успешно прошёл первые испытания в Центральном районе города и вскоре отправится на проверку эксплуатационных качеств в Петроградский, Василеостровский и Адмиралтейский районы, где завершит испытание до конца текущего квартала.

Модель АНТ-1000Е сопоставима по возможностям с дизельными аналогами, однако отличается низкими шумовыми характеристиками, позволяющими применять технику круглосуточно, включая ночной режим работ. Погрузочная способность машины составляет одну тонну груза, она оборудована широким набором сменных рабочих инструментов, пригодных для круглогодичной очистки территорий от грязи, льда и снега.

Денис Удод подчеркнул важность испытаний новых технологий уборки, подчёркивая необходимость маневренности, тихой работы и экологической чистоты машин для поддержания комфортных условий проживания горожан в стеснённых дворах и зонах пешеходного движения. Итоги весенней проверки станут основой для возможного расширения практики закупки подобной техники в городское хозяйство.

Фото: Правительство Петербурга