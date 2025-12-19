Денис Удод рассказал, куда в Петербурге можно пожаловаться на плохую зимнюю уборку

Есть телефон 004 и телефон горячей линии комитета по благоустройству.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" глава Жилищного комитета Денис Удод объяснил, куда обращаться при некачественной зимней уборке.

Есть установленные каналы связи с жителями, каналы обратной связи, по которым мы получаем информацию, в том числе, о качестве уборки наших городских и улиц и дворов. И если жители недовольны, поступают обращения, мы, собственно говоря, найдем ответственного за то, чтобы навести порядок на этой территории, жителям не нужно об этом задумываться. Денис Удод, председатель Жилищного комитета

Фото: Piter.TV