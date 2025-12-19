В Петербурге за сутки выпало 4,5 сантиметра снега

Все осадки сдвигали к краям дорог, формируя валы для последующей транспортировки.

Накануне Петербург охватила февральская вьюга: за сутки тучи оставили в городе 4,5 сантиметра снега. Проезжую часть и тротуары вечером и ночью расчищали специализированная техника и сотрудники дорожных предприятий, рассказали в комитете по благоустройству.

Все осадки сдвигали к краям дорог, формируя валы для последующей транспортировки. За понедельник погрузчики и самосвалы вывезли 14 тыс. кубометров снега. В настоящее время коммунальные машины переходят к второстепенным улицам и переулкам. Кроме того, проводится обработка противогололедными материалами.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга