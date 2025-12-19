С начала зимы в Петербурге собрали 1 млн кубометров снега

Чтобы перевезти такое количество осадков, потребовалось 77 тыс. рейсов.

Дорожные предприятия комитета по благоустройству Петербурга собрали 1 млн кубометров снега с начала зимы. Если этот объем сложить в одну гору, то она полностью закроет Петропавловскую крепость, сообщили в ведомстве 2 февраля.

Обычно для вывоза снежных масс используются отечественные самосвалы на базе КамАЗа. Чтобы перевезти такое количество осадков, потребовалось 77 тыс. рейсов.

Скептики могут сказать, что вывозить сейчас практически нечего – залповые снегопады закончились пару недель назад. Отчасти они правы, но нет предела совершенству. В первую очередь предприятия комитета старались убрать и разгрузить основные магистрали, тротуары, пешеходные зоны и подходы к социальным объектам. Сейчас же постепенно приведены в порядок труднодоступные территории, запаркованные отрезки улиц, участки под ограждениями. Пресс-служба комблага

Сегодня улицы чистят 1,1 тыс. дворников и 826 единиц техники.

Фото: пресс-служба петербургского комблага