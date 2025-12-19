  1. Главная
С начала зимы в Петербурге собрали 1 млн кубометров снега
Сегодня, 16:56
Чтобы перевезти такое количество осадков, потребовалось 77 тыс. рейсов.

Дорожные предприятия комитета по благоустройству Петербурга собрали 1 млн кубометров снега с начала зимы. Если этот объем сложить в одну гору, то она полностью закроет Петропавловскую крепость, сообщили в ведомстве 2 февраля. 

Обычно для вывоза снежных масс используются отечественные самосвалы на базе КамАЗа. Чтобы перевезти такое количество осадков, потребовалось 77 тыс. рейсов. 

Скептики могут сказать, что вывозить сейчас практически нечего – залповые снегопады закончились пару недель назад. Отчасти они правы, но нет предела совершенству. В первую очередь предприятия комитета старались убрать и разгрузить основные магистрали, тротуары, пешеходные зоны и подходы к социальным объектам. Сейчас же постепенно приведены в порядок труднодоступные территории, запаркованные отрезки улиц, участки под ограждениями. 

Пресс-служба комблага 

Сегодня улицы чистят 1,1 тыс. дворников и 826 единиц техники. 

Ранее мы рассказывали о том, что поручения на уборку в прошлом году в Петербурге назначались свыше 30 раз. 

Фото: пресс-служба петербургского комблага 

