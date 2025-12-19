  1. Главная
Поездка на лифте в Московском районе обернулась больницей для женщины с ребенком
Сегодня, 8:13
По версии следствия, накануне вечером сработала штатная система безопасности подъемника.

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства происшествия с лифтом в доме на проспекте Космонавтов в Московском районе. Об этом рассказали в СК РФ. 

По версии следствия, накануне вечером сработала штатная система безопасности лифта. В нем находились женщина и ее ребенок. В результате подъемник остановился между этажами. Как пишет "Фонтанка", пострадавших увезли в больницу с болью в спине. 

Следователи осмотрели место происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин, условий и обстоятельств произошедшего. Кроме того, проверку организовала городская прокуратура. 

Ранее на Piter.TV: в жилом доме на улице Льва Толстого загорелся лифт. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

