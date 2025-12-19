  1. Главная
В жилом доме на Льва Толстого загорелся лифт
Сегодня, 14:22
По предварительным данным, пострадавших нет.

В Петроградском районе Петербурга днем 22 января произошел пожар в жилом доме. Об этом рассказали в МЧС России. 

Информация о возгорании на улице Льва Толстого, 5, поступила спасателям в 13:59. В шахте лифта полыхал мусор на площади 5 "квадратов". Ликвидировали огонь к 14:13. 

По предварительным данным, пострадавших нет. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Тельмана в Ленобласти более 50 спасателей ликвидировали пожар в ангаре. Также никто не пострадал. 

Фото: Piter.TV 

