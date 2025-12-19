В жилом доме на Льва Толстого загорелся лифт

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Петроградском районе Петербурга днем 22 января произошел пожар в жилом доме. Об этом рассказали в МЧС России.

Информация о возгорании на улице Льва Толстого, 5, поступила спасателям в 13:59. В шахте лифта полыхал мусор на площади 5 "квадратов". Ликвидировали огонь к 14:13.

По предварительным данным, пострадавших нет. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV