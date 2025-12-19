  1. Главная
Сегодня, 8:13
В Тельмана более 50 спасателей ликвидируют пожар в ангаре

К настоящему времени огонь локализован на площади 1,7 тыс. "квадратов", работы продолжаются.

В Тосненском районе Ленобласти спасатели ликвидируют пожар в металлическом ангаре. Об этом рассказали в МЧС России. 

Возгорание возникло утром 21 января в Тельмана на Краснодарской улице. К настоящему времени огонь локализован на площади 1,7 тыс. "квадратов", работы продолжаются. С пожаром борются порядка 60 человек и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: мужчину госпитализировали после пожара в "трешке" на улице Ремизова в Петербурге. К ликвидации огня привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

