В Тельмана более 50 спасателей ликвидируют пожар в ангаре

В Тосненском районе Ленобласти спасатели ликвидируют пожар в металлическом ангаре. Об этом рассказали в МЧС России.

Возгорание возникло утром 21 января в Тельмана на Краснодарской улице. К настоящему времени огонь локализован на площади 1,7 тыс. "квадратов", работы продолжаются. С пожаром борются порядка 60 человек и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Видео: пресс-служба МЧС России