Мужчину госпитализировали после пожара в "трешке" на улице Ремизова
Сегодня, 8:11
К ликвидации огня привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

В Колпинском районе вечером 19 января произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на улице Ремизова, 21, поступило на пульт спасателей накануне в 21:09. В "трешке" полыхала обстановка на площади 20 "квадратов". В 21:47 огонь потушили. 

В результате происшествия пострадал мужчина, его увезли в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают дознаватели. 

Ранее на Piter.TV: на улице Чекистов полыхали три машины. Изначально загорелся автомобиль Mercedes, после чего пламя перекинулось на Nissan и Ford. 

Фото: Piter.TV

