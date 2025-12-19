На улице Чекистов загорелись три машины

В настоящее время сведений о пострадавших нет.

В Красносельском районе утром 19 января произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании возле дома 38 по улице Чекистов поступила на пульт спасателей в 09:03. Изначально загорелся автомобиль Mercedes, после чего пламя перекинулось на машины Nissan и Ford. В 09:18 огонь потушили.

В настоящее время сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что за поджог автомобиля ВАЗ в Выборге задержан рецидивист. Находясь в состоянии опьянения, он поджег мусор в салоне, в результате чего произошло возгорание.

Фото: Piter.TV