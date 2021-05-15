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Авария с участием маршрутки и иномарки на перекрёстке в Колпино попала на видео

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Отмечается, что в общественном транспорте находились пассажиры.

В Колпино на перекрёстке Красной и Ремизова улиц произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и иномарки. Об этом в субботу, 15 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На ней можно увидеть, как водитель на автомобиле Nissan не уступил движение общественному транспорту при повороте налево. В результате аварии маршрутка впечатала в ограждение белую легковушку. 

Отмечается, что в общественном транспорте находились пассажиры. Однако на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ДТП. Сотрудники полиции выясняют детали происшествия. 

Ранее мы писали, что автобус наехал на 83-летнюю женщину на остановке в Пушкине. 

Видео: Piter.tv 

Теги: дтп, красная улица, перекресток, улица ремизова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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