Авария с участием маршрутки и иномарки на перекрёстке в Колпино попала на видео

Отмечается, что в общественном транспорте находились пассажиры.

В Колпино на перекрёстке Красной и Ремизова улиц произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и иномарки. Об этом в субботу, 15 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На ней можно увидеть, как водитель на автомобиле Nissan не уступил движение общественному транспорту при повороте налево. В результате аварии маршрутка впечатала в ограждение белую легковушку.

Отмечается, что в общественном транспорте находились пассажиры. Однако на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ДТП. Сотрудники полиции выясняют детали происшествия.

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Видео: Piter.tv