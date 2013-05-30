Автобус наехал на 83-летнюю женщину на остановке в Пушкине

У пострадавшей перелом руки.

Пассажирский автобус наехал на женщину на Конюшенной улице в Пушкине. ГУ МВД по Петербургу и области проводит проверку по факту ДТП.

В 13-м часу 13-го мая автобус высадил пассажиров на остановке общественного транспорта, после чего начал движение. В этот момент 83-летняя женщина упала на дорогу, и ее сбил общественный транспорт. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

По информации источника Piter.TV, у пожилой женщины подозревают перелом руки. Ее доставили в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Автобус принадлежит ООО "Вест Сервис".

Ранее мы опубликовали кадры с жесткого ДТП в центре Петербурга. Женщину сбил легковой автомобиль, когда она переходила дорогу на мигающий "зеленый".

Видео: Piter.TV