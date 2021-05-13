Пенсионерку сбила иномарка на пешеходном переходе в центре Петербурга

На перекрестке есть светофоры.

Утром 13 мая в центре Петербурга на "зебре" сбили пенсионерку. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел в 10-м часу утра на перекрестке набережной реки Фонтанки и улицы Белинского. На кадрах видно, что пострадавшей оказывали помощь. Белому авто пришлось остановиться на трамвайных путях.

Полиции предстоит установить обстоятельства ДТП. Очевидцы отмечают, что переход был регулируемым.

UPD. Piter.TV получил видео с момента ДТП. На кадрах видно, что женщина переходила на мигающий "зеленый".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "Балтийском заводе" при строительстве ледокола погиб рабочий.

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