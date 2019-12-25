На "Балтийском заводе" при строительстве ледокола погиб рабочий, еще один попал в больницу

Подробности несчастного случая не раскрываются.

На "Балтийском заводе" в Петербурге произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий, еще одного человека увезли в больницу. Об этом рассказали в группе "Подслушано "Балтийский завод" в соцсети "ВКонтакте".

В пресс-службе предприятия подтвердили эту информацию, однако подробности инцидента раскрывать не стали. В интернет-сообщении говорится, что на "Сибири" из 20-го цеха "кто-то задохнулся, а кто-то попал в больницу".

"Углекислый газ, то ли условия, то ли случайно система пожаротушения сработала", - написано "ВКонтакте".

Ледокол "Сибирь" был заложен на "Балтийском заводе" в 2015 году. Это второе судно проекта 22220. Первым является ледокол "Арктика", третьим – "Урал". Общая стоимость трех суден более 84 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге погиб подросток, пытаясь вытащить из Невы мальчика.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано "Балтийский завод"