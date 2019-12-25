Прокуратура защищает петербуржца, пострадавшего на производстве

Мужчина получил ушибленную рану пальца на руке.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране труда по обращению горожанина. В апреле 2024 года мужчина, который работал упаковщиком готовой продукции, получил ушибленную рану пальца на руке. Предварительно, основная причина несчастного случая – отсутствие обучения и инструктажа по технике безопасности со стороны работодателя, сообщили в надзорном ведомстве 22 июля.

Прокурор района внес представление в адрес директора производства об устранении нарушений и направил материалы проверки в Северо-Западную межрегиональную инспекцию труда.

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Фото: Piter.TV