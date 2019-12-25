  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура защищает петербуржца, пострадавшего на производстве
Сегодня, 9:47
135
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура защищает петербуржца, пострадавшего на производстве

0 0

Мужчина получил ушибленную рану пальца на руке.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране труда по обращению горожанина. В апреле 2024 года мужчина, который работал упаковщиком готовой продукции, получил ушибленную рану пальца на руке. Предварительно, основная причина несчастного случая – отсутствие обучения и инструктажа по технике безопасности со стороны работодателя, сообщили в надзорном ведомстве 22 июля. 

Прокурор района внес представление в адрес директора производства об устранении нарушений и направил материалы проверки в Северо-Западную межрегиональную инспекцию труда. 

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионер выплатил компенсацию после стрельбы у магазина в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: несчастный случай, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии