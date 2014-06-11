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Ранее судимый девятиклассник "заминировал" школу в Московском районе
Сегодня, 10:24
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Ранее судимый девятиклассник "заминировал" школу в Московском районе

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На место прибыли полицейские и представители экстренных служб.

Полиция задержала подростка за заведомо ложное сообщение. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 16 марта правоохранителям поступили данные о якобы существующей угрозе зданию одной из школ Московского района. На место прибыли полицейские и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились. 

В тот же день около дома 186 по Московскому проспекту поймали ранее судимого 17-летнего девятиклассника. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина "заминировал" здание в Ломоносове. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминер, московский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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