Ранее судимый девятиклассник "заминировал" школу в Московском районе

На место прибыли полицейские и представители экстренных служб.

Полиция задержала подростка за заведомо ложное сообщение. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 16 марта правоохранителям поступили данные о якобы существующей угрозе зданию одной из школ Московского района. На место прибыли полицейские и представители экстренных служб. При проверке сведения не подтвердились.

В тот же день около дома 186 по Московскому проспекту поймали ранее судимого 17-летнего девятиклассника. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина "заминировал" здание в Ломоносове.

Фото: Piter.TV