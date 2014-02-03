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Пьяный мужчина "заминировал" здание в Ломоносове
Сегодня, 11:05
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Пьяный мужчина "заминировал" здание в Ломоносове

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Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Петербуржец задержан за заведомо ложное сообщение. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по региону. 

Днем 15 марта в полицию поступила информация от мужчины о якобы существующей угрозе зданию на Профсоюзной улице в Ломоносове. На место приезжали правоохранители и представители экстренных служб. Сведения при проверке не подтвердились. 

Почти сразу поймали 43-летнего жителя Красносельского района, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее на Piter.TV: после звонка лжеминеров из петербургской школы эвакуировали более 600 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминер, ломоносов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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