После звонка лжеминеров из петербургской школы эвакуировали более 600 человек

Третий звонок поступил якобы из Испании.

Неизвестные "заминировали" несколько объектов в Петербурге. Проводилась эвакуация.

По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне с трех номеров в городские учреждения и организации поступила информация о "минировании" четырех зданий. Третий звонок совершили якобы из Испании, злоумышленники использовали IP-телефонию.

Один из "заминированных" объектов – школа, откуда вывели свыше 600 учеников и сотрудников. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.

Ранее мы рассказывали о том, что с номера подростка "заминировали" отель в Курортном районе.

Фото: Piter.TV