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После звонка лжеминеров из петербургской школы эвакуировали более 600 человек
Сегодня, 10:22
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После звонка лжеминеров из петербургской школы эвакуировали более 600 человек

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Третий звонок поступил якобы из Испании.

Неизвестные "заминировали" несколько объектов в Петербурге. Проводилась эвакуация. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне с трех номеров в городские учреждения и организации поступила информация о "минировании" четырех зданий. Третий звонок совершили якобы из Испании, злоумышленники использовали IP-телефонию. 

Один из "заминированных" объектов – школа, откуда вывели свыше 600 учеников и сотрудников. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены. 

Ранее мы рассказывали о том, что с номера подростка "заминировали" отель в Курортном районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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