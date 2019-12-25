С номера подростка "заминировали" отель в Курортном районе

Школьника доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Отель "Репинский курорт", расположенный в Курортном районе Петербурга, был "заминирован" с номера телефона, который зарегистрирован на подростка из Кронштадта. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, информация о минировании гостиницы поступила в службу "112" накануне вечером. Отель осматривали более часа, взрывчатые вещества и взрывные устройства не нашли, эвакуация не проводилась.

Номер принадлежит 16-летнему девятикласснику из Кронштадтского района. Подростка доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что после звонка лжеминеров из колледжа в Сестрорецке эвакуировали 120 человек.

Фото: Piter.TV