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С номера подростка "заминировали" отель в Курортном районе
Сегодня, 8:21
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С номера подростка "заминировали" отель в Курортном районе

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Школьника доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Отель "Репинский курорт", расположенный в Курортном районе Петербурга, был "заминирован" с номера телефона, который зарегистрирован на подростка из Кронштадта. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, информация о минировании гостиницы поступила в службу "112" накануне вечером. Отель осматривали более часа, взрывчатые вещества и взрывные устройства не нашли, эвакуация не проводилась. 

Номер принадлежит 16-летнему девятикласснику из Кронштадтского района. Подростка доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что после звонка лжеминеров из колледжа в Сестрорецке эвакуировали 120 человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: минирование, репино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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