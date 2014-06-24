Соцобъекты Ленобласти проверяют после сообщений о минировании

По словам Александра Дрозденко, это делает "противник".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что 1 сентября стало известно якобы о минировании детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. По его словам, это делает "противник".

Не реагировать нельзя, хотя мы понимаем замысел противника – сорвать 1 сентября, испортить детям и взрослым праздник, а может быть и посеять панику. Александр Дрозденко, губернатор

Оперативные службы проверят все сигналы, силовые ведомства проводят дополнительные мероприятия по проверке безопасности.

Ранее на Piter.TV: в ночь на 1 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Ленобласти 52 беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Фото: Piter.TV