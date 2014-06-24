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Соцобъекты Ленобласти проверяют после сообщений о минировании
Сегодня, 12:10
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Соцобъекты Ленобласти проверяют после сообщений о минировании

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По словам Александра Дрозденко, это делает "противник".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что 1 сентября стало известно якобы о минировании детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. По его словам, это делает "противник". 

Не реагировать нельзя, хотя мы понимаем замысел противника – сорвать 1 сентября, испортить детям и взрослым праздник, а может быть и посеять панику. 

Александр Дрозденко, губернатор 

Оперативные службы проверят все сигналы, силовые ведомства проводят дополнительные мероприятия по проверке безопасности. 

Ранее на Piter.TV: в ночь на 1 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Ленобласти 52 беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, минирование
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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