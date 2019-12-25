Над Ленинградской областью сбиты 52 беспилотника, жертв нет

Первые данные о поражении целей поступили уже в 04:30 утра.

В ночь на 1 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Ленинградской области 52 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, боевая работа расчетов ПВО началась еще до полуночи: первые данные о поражении целей поступили уже в 04:30 утра. Примерно в 6:00 режим опасности атаки БПЛА был официально отменен.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбиты 52 БПЛА противника. Жертв нет, последствия атаки уточняются. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В региональном управлении МЧС призвали граждан к бдительности и напомнили об опасности самостоятельного исследования обломков.

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