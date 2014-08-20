После звонка лжеминеров из колледжа в Сестрорецке эвакуировали 120 человек

Всего злоумышленники назвали два учебных учреждения, станцию метро, Троицкий мост и остановку в Отрадном.

Неизвестные "заминировали" несколько объектов в Петербурге и Ленобласти накануне. Эвакуировали студентов и преподавателей колледжа в Сестрорецке, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

На почты различных организаций с одного электронного адреса и неустановленных телефонов поступили семь сообщений о якобы минировании. Злоумышленники назвали два учебных учреждения, станцию метро, Троицкий мост и остановку в Отрадном. В частности, из Сестрорецкого технологического колледжа имени С. И. Мосина вывели 120 человек.

Все объекты осмотрели, в результате взрывчатые вещества и взрывные устройства не были найдены. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" две школы в Петербурге.

Фото: Piter.TV