Неизвестные "заминировали" две школы в Петербурге

В Петербурге неизвестные "заминировали" две школы. Кроме того, полицейские проверили более 170 магазинов и объектов здравоохранения.
По данным АН "Оперативное прикрытие", 11 февраля правоохранителям поступили два сообщения с электронных почт о "минированиях". Из учебных учреждений на проспекте Космонавтов и Витебском проспекте эвакуировали 1,7 тыс. человек.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Злоумышленников разыскивают.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за лжеминеров в Петербурге из трех школ эвакуировали 1,7 тыс. человек.
Фото: Piter.TV
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