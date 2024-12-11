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Неизвестные "заминировали" две школы в Петербурге
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Неизвестные "заминировали" две школы в Петербурге

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Из учебных учреждений эвакуировали 1,7 тыс. человек.

В Петербурге неизвестные "заминировали" две школы. Кроме того, полицейские проверили более 170 магазинов и объектов здравоохранения. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", 11 февраля правоохранителям поступили два сообщения с электронных почт о "минированиях". Из учебных учреждений на проспекте Космонавтов и Витебском проспекте эвакуировали 1,7 тыс. человек. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за лжеминеров в Петербурге из трех школ эвакуировали 1,7 тыс. человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: витебский проспект, лжеминеры, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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