Неизвестные "заминировали" две школы в Петербурге

Из учебных учреждений эвакуировали 1,7 тыс. человек.

В Петербурге неизвестные "заминировали" две школы. Кроме того, полицейские проверили более 170 магазинов и объектов здравоохранения.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 11 февраля правоохранителям поступили два сообщения с электронных почт о "минированиях". Из учебных учреждений на проспекте Космонавтов и Витебском проспекте эвакуировали 1,7 тыс. человек.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за лжеминеров в Петербурге из трех школ эвакуировали 1,7 тыс. человек.

Фото: Piter.TV