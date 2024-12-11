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Из-за лжеминеров в Петербурге из трех школ эвакуировали 1,7 тыс. человек
Сегодня, 8:40
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Из-за лжеминеров в Петербурге из трех школ эвакуировали 1,7 тыс. человек

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В Петербурге неизвестные "заминировали" восемь объектов.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 5 февраля ложные сообщения поступили с трех электронных адресов, номера с кодом Румынии и еще двух неизвестных номеров.

Лжеминеры атаковали пять объектов образования, два объекта государственной власти и торговый центр. Из трех школ эвакуировали более 1,7 тыс. человек, проверочные мероприятия завершились к 21:00. 

Взрывчатые вещества и взрывные устройства на местах не найдены. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее на Piter.TV: из колледжа в Калининском районе эвакуировали почти 1 тыс. студентов. 

Фото: Piter.TV

Теги: лжеминеры, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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