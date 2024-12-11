Из-за лжеминеров в Петербурге из трех школ эвакуировали 1,7 тыс. человек

В Петербурге неизвестные "заминировали" восемь объектов.
По данным АН "Оперативное прикрытие", 5 февраля ложные сообщения поступили с трех электронных адресов, номера с кодом Румынии и еще двух неизвестных номеров.
Лжеминеры атаковали пять объектов образования, два объекта государственной власти и торговый центр. Из трех школ эвакуировали более 1,7 тыс. человек, проверочные мероприятия завершились к 21:00.
Взрывчатые вещества и взрывные устройства на местах не найдены. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее на Piter.TV: из колледжа в Калининском районе эвакуировали почти 1 тыс. студентов.
Фото: Piter.TV
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